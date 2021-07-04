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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن 15 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة
صحيفة المرصد: فاجأت الفنانة السورية أصالة نصري جمهورها، بمشاركتها الشيف التركي بوراك أوزديمير استعراضاته المثيرة خلال طهيه وتقديمه للطعام أثناء زيارتها للمطعم الخاص به في دبي.
وظهرت أصالة نصري في الفيديو، مع الشيف الشهير بوراك، حيث قلدت عدد من حركاته مثل الطرق على أواني الطعام وإشعال النيران في الأكل.
وكتب الشيف بوراك اسم أصالة نصري على قطعة كبيرة من الخبز وخبزها وسلمها إليها، فيما ظهرت على ملامحها السعادة.
وكانت أصالة نصري شنت هجوما عنيفا على الشيف بوراك قبل عامين، بعدما نشر الإعلامي نيشان فيديو عبر صفحته بموقع “تويتر” يظهر فيه الشيف التركي الشهير يداعب ماعزا صغيرا ثم يظهر في فيديو آخر وهو يقوم بشواء خروف وهو يضحك، حيث وصف نيشان فكرة الفيديو بـ”الحقيرة”، فيما علقت أصالة على تغريدته، قائلة: “حقيرة جدا”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد هجومها عليه.. أصالة تفاجئ جمهورها بالظهور مع الشيف بوراك وتشاركه أحد استعراضاته المثيرة_فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.