تراند الفن: بعد هجومها عليه.. أصالة تفاجئ جمهورها بالظهور مع الشيف بوراك وتشاركه أحد استعراضاته المثيرة_فيديو

صحيفة المرصد: فاجأت الفنانة السورية أصالة نصري جمهورها، بمشاركتها الشيف التركي بوراك أوزديمير‏ استعراضاته المثيرة خلال طهيه وتقديمه للطعام أثناء زيارتها للمطعم الخاص به في دبي.

وظهرت أصالة نصري في الفيديو، مع الشيف الشهير بوراك، حيث قلدت عدد من حركاته مثل الطرق على أواني الطعام وإشعال النيران في الأكل.

وكتب الشيف بوراك اسم أصالة نصري على قطعة كبيرة من الخبز وخبزها وسلمها إليها، فيما ظهرت على ملامحها السعادة.

وكانت أصالة نصري شنت هجوما عنيفا على الشيف بوراك قبل عامين، بعدما نشر الإعلامي نيشان فيديو عبر صفحته بموقع “تويتر” يظهر فيه الشيف التركي الشهير يداعب ماعزا صغيرا ثم يظهر في فيديو آخر وهو يقوم بشواء خروف وهو يضحك، حيث وصف نيشان فكرة الفيديو بـ”الحقيرة”، فيما علقت أصالة على تغريدته، قائلة: “حقيرة جدا”.