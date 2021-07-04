تراند الفن: حجز إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا مع آخرين في واقعة اقتحام مركز شرطة العياط

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 03:09 مساءً - قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وامانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، حجز إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا مع آخرين في واقعة “اقتحام مركز شرطة العياط” يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة، لجلسة 5 أكتوبر للحكم.

ويواجه المتهمون في القضية، الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وتكدير السلم العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

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