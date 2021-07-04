تراند الفن: عودة مهرجان الموسيقى في خليج العقبة بجنوب سيناء مع معين شريف وباقة من نجوم الاستعراض

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 03:09 مساءً - على مدار عدة أعوام تألقت منطقة طابا بمحافظة جنوب سيناء بوجود نخبة من أهم نجوم الغناء مثل شيرين عبد الوهاب ونجوى كرم جورج وسوف، وائل جسار، فارس كرم، معين شريف، رامي صبري وآخرين، وذلك من خلال مهرجان طابا للموسيقى الذي أسسه السيد عماد الطرابيشى، الرئيس التنفيذي لشركة البوابة للتنمية والاستثمار السياحي، والذي ساعد في توعية وزيادة التنشيط السياحي في منطقة طابا وتصدر قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا في مجال السياحة على مستوى منطقة خليج العقبة بجنوب سيناء.

وقال عماد الطرابيشي إن وجود أنشطة متنوعة تساعد بشكل كبير وفعال في زيادة الإشغال والتنمية المستدامة في المنطقة بشكل عام، ومن ثم البدء في الانتقال إلى مدينة نويبع، وإطلاق أول مشروعات شركة البوابة للتنمية بمدينة نويبع، وهو قرية نويبع السياحية؛ منتجع وقرية نويبع كلوب السياحي المملوك لشركة سيناء للفنادق، ونوادي الغوص.

لتقديم وتسويق منتج جديد مكتمل الخدمات من المرافق والبنية التحتية والغرف الفندقية والمطاعم وإنشاء أول شاطئ سياحي في خليج العقبة “سين بيتش كلوب” على التراث الطبيعي وذات الطابع المختلف والمتجانس في نفس الوقت على مساحة 30 ألف متر والذي تم إطلاقه خلال عام 2021 وأكد أن عام 2021 سيشهد خلق مجتمع متكامل من جميع الأنشطة والخدمات السياحية بمدينة نويبع ومنها رياضيات الغوص، والألعاب المائية، ناد رياضي، نادي صحي، مطاعم، وغيرها من الخدمات الترفيهية وكذا مزرعة نموذجية ومدرسة لركوب الخيل وغيرها من الأنشطة الأخرى، هذا بجانب القيمة التاريخية لهذا المكان الذي يعد أشهر بقاع العالم.

ومن ضمن هذه الأنشطة وجود حفلات لنجوم لديهم شعبية وهذا ما بدأت العمل عليه وكان من المفترض استمرار إقامة الحفلات الكبرى العام الماضي بشكل منتظم 3 مرات في العام، حيث كان مقسم بشكل جغرافي كالاتي في شهر إبريل مع احتفالات الربيع وفي إجازة الصيف في يوليو ومع احتفالات الكريسماس ونهاية العام لكن بسبب ازمة كورونا والإجراءات الاحترازية تم تأجيله لعام 2021، وتم إطلاق شركة ستار جيت لتنظيم المهرجانات والمؤتمرات والتي يديرها السيد هاني حسن بصفته المدير التنفيذي والذي قام بتنظيم مهرجانات طابا الموسيقية بجانب تنظيم أول مهرجان موسيقي بمدينة نويبع في أبريل 2021، بحضور باقة من ألمع الدجى العالمين من ألمانيا والبرازيل ومالطا وفرنسا وإسبانيا.

ونسعى خلال تلك الفترة لاستقطاب نجوم عربية أكثر ولنعمل على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي 2030، ووضع المنطقة في خريطة العالم السياحية، والعمل على التنمية المستدامة التي من شأنها استمرارية العمل والابتكار.

وأكد الطرابيشي أنه بالفعل تم الاتفاق المبدئي مع عدد من أشهر النجوم لإقامة الحفلات والتي مقرر لها سبتمبر 2021 منهم معين شريف وآخرين، هذا بخلاف أن المنطقة عاد لها التواجد بشكل ملفت في الأعمال الفنية، حيث تم تصوير أكثر من عمل فني سواء في الدراما أو السينما لنجوم معروفة أمثال نيللي كريم وياسمين رئيس وأحمد فهمي وآخرين.

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