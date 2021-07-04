تراند الفن: لبناني يصرخ : “”بنتي بدها دوا.. أين الدولة”

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو لأب لبناني يشكو نقص الدواء الذي يحتاجه لابنته المريضة.

وتناقل اللبنانيون مقطعا مصورا لمواطن من شمال لبنان، وقف وسط الشارع وراح يصرخ بعد أن خرج عن طوره، متسائلاً “أين الدولة؟”.

وقال الرجل : “بنتي بدها دواء.. العالم تنتظر في الطوابير وتدور على الصيدليات ولا تجد دواء”.

وأضاف “أملك المال ولدي وقود وسيارة، لكنني أريد دواء، من واجب الدولة أن تؤمن الأدوية”.



