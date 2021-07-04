تراند الفن: حنان ترك تشعل مواقع التواصل بملابس “البوركيني”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏22 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد: أثارت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك، جدلا واسعا بعدما نشرت مقطع فيديو، السبت، وهي ترتدي ملابس السباحة المخصصة للمحجبات والمعروفة بـ “البوركيني”. ونشرت ترك مقطع الفيديو عبر خاصية “قصص انستغرام”، وهي في مدينة ألعاب مائية، وبعدها نشرت مقطعا آخر يظهر تفاصيل زي السباحة، ما اعتبره البعض رسالة تضامن مع السيدات المحجبات اللواتي يتعرضن للتمييز بسبب لباسهن. وخلق الفيديو حالة جدل في مصر، ما بين مناصري ارتداء البكيني، والمدافعين عن حق المرأة في دخول القرى السياحية بـ”البوركيني”.

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