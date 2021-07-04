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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد: تصدرت لقطات فيديو عديدة لشاب أمريكي وهو يتلقى حكم السجن المطول، ترند موقع “تويتر” بالسعودية، حيث لقبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسجين الوسيم.
وكانت المحكمة أصدرت حكما على هيرين، بالسجن 24 عاما، في أبريل، بسبب جريمة “الدهس بمركبة” للأم وطفلتها، أسفرت عن وفاتهما.
ومن الجدير بالذكر أن الشاب كاميرون هيرين، تسبب بدهس أم وطفلتها قبل أعوام، بسيارته بسرعة 160 كم في الساعة، خلال سباقه مع صديق له، في شوارع مدينة تامبا الأمريكية بولاية فلوريدا، مما أدى إلى وفاتهما.
فيما أرفقت الفيديوهات بأغانٍ رومانسية، أغلبها حزينة، مرفقة بلقطات لهيرين في المحكمة، ومع والدته وهي تواسيه بعد الحكم عليه.
وجاءت أغلب التعليقات، التي كتبها فتيات في الدول العربية، كالتالي:”أتمنى أن أصبح محامية وأخرجه من السجن ونحب بعضنا البعض ونعيش حياتنا”، بينما كتبت أخرى: “هانت.. 20 سنة ثم أتزوجه”، وعلقت أخرى:”الآن كيف أسوي جريمة ويسجنوني معه؟”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد الحكم عليه بالسجن 24 عامًا.. الشاب الأمريكي الوسيم يتصدر ترند “تويتر” في السعودية لمدة 3 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.