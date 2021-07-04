تراند الفن: “الكهرباء”: مد تلقي طلبات التحول للعدادات الكودية لنهاية يوليو الجاري

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 03:09 مساءً - أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، مد موعد تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية حتى 31 يوليو الحالي.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن ذلك القرار جاء بناء على رغبة المواطنين في مد فترة تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية.

وقررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد فترة السماح لجميع المنشآت والمباني بما فيها المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

ووفقًا للقرار، فإن الوزارة ستنتهي من تلقي طلبات التحويل للعدادات الكودية نهاية يوليو، وهو الموعد ذاته الذي أتاحته وزارة الكهرباء للمواطنين على مستوى الجمهورية لاستيفاء شروط التحويل للعدادات الكودية قبل وقف العمل نهائيًا بنظام المممارسة المعمول به داخل شركات توزيع الكهرباء منذ سنوات.

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