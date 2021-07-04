تراند الفن: سفارة مصر في قبرص: اجتماع مع وزيري الداخلية والصحة لبحث عودة جثامين المصريين الـ4

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 02:10 مساءً - أعربت السفارة المصرية في قبرص، عن بالغ حزنها وأسفها لوفاة 4 مصريين نتيجة الحرائق الهائلة في بعض القرى القبرصية، مشيرة إلى توجه السفير عمرو حمزة، وطاقم من السفارة، صباح اليوم، إلى المنطقة التي وقعت بها الحرائق.

وأضافت أن السفير وطاقم السفارة المصرية، عقدوا اجتماعا مع عدد من المسئولين القبارصة على رأسهم كل من وزراء الداخلية والصحة والزراعة القبارصة، ورئيس جهاز الشرطة، لمتابعة الأمر والاطلاع على كافة التفاصيل.

وأكد السفير المصري، ضرورة الإسراع في الإجراءات لنقل جثامين المصريين الأربعة، إلى أرض الوطن، فيما أعربت السفارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي المتوفين، وتدعو الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

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