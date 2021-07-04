منوعات عامة

تراند الفن: تفاصيل 67 صفقة خاصة بالسوق السعودي على أسهم عدة شركات بأكثر من 721 مليون ريال

0 نشر
0 تبليغ

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 02:10 مساءً - صحيفة المرصد : نشر موقع تداول قائمة توضح تفاصيل 67 صفقة خاصة، تمت اليوم الأحد بسوق الأسهم السعودية على أسهم عدة شركات، بقيمة 721,451,472 ريال.

وقد جاءت تفاصيل الصفقات المتفاوض عليها كالتالي :

الأهلي ريت 1 : 102,251 سهماً / 1,188,157 مليون ريال

ملكية ريت : 157,253 سهماً / 1,457,735 مليون ريال

الخبير ريت : 194,547 سهماً / 1,754,814 مليون ريال

جدوى ريت السعودية : 156,839 سهماً / 2,211,430 مليون ريال

دراية ريت : 231,217 سهماً / 2,802,350 مليون ريال

أسمنت حائل : 176,645 سهماً / 3,031,228 مليون ريال

أسمنت الشرقية : 70,691 سهماً / 3,106,869 مليون ريال

مشاركة ريت : 304,966 سهماً / 3,122,852 مليون ريال

مجموعة صافولا : 81,795 سهماً / 3,165,467 مليون ريال

الحمادي : 91,250 سهماً / 3,243,938 مليون ريال

التأمين العربية : 118,168 سهماً / 3,320,521 مليون ريال

بوان : 92,120 سهماً / 3,343,956 مليون ريال

سدكو كابيتال ريت : 304,033 سهماً / 3,374,766 مليون ريال

الأندلس : 140,401 سهماً / 3,456,673 مليون ريال

الخليجية العامة : 201,364 سهماً / 3,515,815 مليون ريال

الدريس : 57,189 سهماً / 3,534,280 مليون ريال

تْشب : 80,008 سهماً / 3,732,373 مليون ريال

بن داود : 37,881 سهماً / 3,750,219 مليون ريال

وقت اللياقة : 55,849 سهماً / 3,920,600 مليون ريال

أسلاك : 108,369 سهماً / 3,998,816 مليون ريال

الرياض ريت : 475,163 سهماً / 4,295,474 مليون ريال

دله الصحية : 61,020 سهماً / 4,338,522 مليون ريال

التعمير : 201,916 سهماً / 4,434,075 مليون ريال

جزيرة تكافل : 166,925 سهماً / 4,698,939 مليون ريال

أسمنت نجران : 224,161 سهماً / 4,904,643 مليون ريال

الاتحاد : 232,543 سهماً / 5,111,295 مليون ريال

معدنية : 133,830 سهماً / 5,159,147 مليون ريال

مهارة : 77,509 سهماً / 5,479,886 مليون ريال

الكيميائية : 160,062 سهماً / 5,850,266 مليون ريال

سبكيم العالمية : 221,673 سهماً / 5,951,920 مليون ريال

التموين : 84,851 سهماً / 6,032,906 مليون ريال

أسمنت العربية : 146,767 سهماً / 6,061,477 مليون ريال

دار الأركان : 660,915 سهماً / 6,258,865 مليون ريال

أسمنت الجنوب : 80,952 سهماً / 6,346,637 مليون ريال

أسواق ع العثيم : 57,433 سهماً / 6,409,523 مليون ريال

تكافل الراجحي : 77,552 سهماً / 6,506,613 مليون ريال

رعاية : 108,207 سهماً / 6,535,703 مليون ريال

ام آي اس : 54,801 سهماً / 6,554,200 مليون ريال

سايكو : 305,438 سهماً / 6,597,461 مليون ريال

إكسترا : 56,854 سهماً / 6,686,030 مليون ريال

أسمنت القصيم : 87,878 سهماً / 6,801,757 مليون ريال

كيان السعودية : 415,015 سهماً / 6,972,252 مليون ريال

الصقر للتأمين : 405,982 سهماً / 7,234,599 مليون ريال

بدجت السعودية : 188,104 سهماً / 7,843,937 مليون ريال

الصناعات الكهربائية : 262,034 سهماً / 8,254,071 مليون ريال

أسمنت ام القرى : 276,544 سهماً / 8,462,246 مليون ريال

سابك للمغذيات الزراعية : 88,899 سهماً / 9,352,175 مليون ريال

السعودي الفرنسي : 286,395 سهماً / 9,837,668 مليون ريال

المراعي : 194,016 سهماً / 11,000,707 مليون ريال

المتقدمة : 187,665 سهماً / 12,179,459 مليون ريال

المراكز : 523,399 سهماً / 12,341,748 مليون ريال

الجزيرة : 732,842 سهماً / 12,355,716 مليون ريال

الرياض : 563,342 سهماً / 13,418,806 مليون ريال

ينساب : 210,007 سهماً / 13,755,459 مليون ريال

أملاك : 702,276 سهماً / 14,368,567 مليون ريال

أسمنت السعودية : 254,677 سهماً / 14,618,460 مليون ريال

العربي : 794,405 سهماً / 16,174,086 مليون ريال

أرامكو السعودية : 519,878 سهماً / 16,376,157 مليون ريال

إتحاد إتصالات : 701,603 سهماً / 20,802,529 مليون ريال

اكسا التعاونية : 593,205 سهماً / 21,147,758 مليون ريال

معادن : 422,238 سهماً / 24,320,909 مليون ريال

اس تي سي : 264,272 سهماً / 31,236,950 مليون ريال

سابك : 303,609 سهماً / 33,214,825 مليون ريال

جرير : 185,437 سهماً / 34,899,243 مليون ريال

الأهلي : 929,537 سهماً / 48,614,785 مليون ريال

الإنماء : 3,256,800 سهماً / 62,725,968 مليون ريال

الراجحي : 676,237 سهماً / 67,894,195 مليون ريال

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تفاصيل 67 صفقة خاصة بالسوق السعودي على أسهم عدة شركات بأكثر من 721 مليون ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا