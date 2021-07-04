تراند الفن: تفاصيل 67 صفقة خاصة بالسوق السعودي على أسهم عدة شركات بأكثر من 721 مليون ريال

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 02:10 مساءً - صحيفة المرصد : نشر موقع تداول قائمة توضح تفاصيل 67 صفقة خاصة، تمت اليوم الأحد بسوق الأسهم السعودية على أسهم عدة شركات، بقيمة 721,451,472 ريال. وقد جاءت تفاصيل الصفقات المتفاوض عليها كالتالي : الأهلي ريت 1 : 102,251 سهماً / 1,188,157 مليون ريال ملكية ريت : 157,253 سهماً / 1,457,735 مليون ريال الخبير ريت : 194,547 سهماً / 1,754,814 مليون ريال جدوى ريت السعودية : 156,839 سهماً / 2,211,430 مليون ريال دراية ريت : 231,217 سهماً / 2,802,350 مليون ريال أسمنت حائل : 176,645 سهماً / 3,031,228 مليون ريال أسمنت الشرقية : 70,691 سهماً / 3,106,869 مليون ريال مشاركة ريت : 304,966 سهماً / 3,122,852 مليون ريال مجموعة صافولا : 81,795 سهماً / 3,165,467 مليون ريال الحمادي : 91,250 سهماً / 3,243,938 مليون ريال التأمين العربية : 118,168 سهماً / 3,320,521 مليون ريال بوان : 92,120 سهماً / 3,343,956 مليون ريال سدكو كابيتال ريت : 304,033 سهماً / 3,374,766 مليون ريال الأندلس : 140,401 سهماً / 3,456,673 مليون ريال الخليجية العامة : 201,364 سهماً / 3,515,815 مليون ريال الدريس : 57,189 سهماً / 3,534,280 مليون ريال تْشب : 80,008 سهماً / 3,732,373 مليون ريال بن داود : 37,881 سهماً / 3,750,219 مليون ريال وقت اللياقة : 55,849 سهماً / 3,920,600 مليون ريال أسلاك : 108,369 سهماً / 3,998,816 مليون ريال الرياض ريت : 475,163 سهماً / 4,295,474 مليون ريال دله الصحية : 61,020 سهماً / 4,338,522 مليون ريال التعمير : 201,916 سهماً / 4,434,075 مليون ريال جزيرة تكافل : 166,925 سهماً / 4,698,939 مليون ريال أسمنت نجران : 224,161 سهماً / 4,904,643 مليون ريال الاتحاد : 232,543 سهماً / 5,111,295 مليون ريال معدنية : 133,830 سهماً / 5,159,147 مليون ريال مهارة : 77,509 سهماً / 5,479,886 مليون ريال الكيميائية : 160,062 سهماً / 5,850,266 مليون ريال سبكيم العالمية : 221,673 سهماً / 5,951,920 مليون ريال التموين : 84,851 سهماً / 6,032,906 مليون ريال أسمنت العربية : 146,767 سهماً / 6,061,477 مليون ريال دار الأركان : 660,915 سهماً / 6,258,865 مليون ريال أسمنت الجنوب : 80,952 سهماً / 6,346,637 مليون ريال أسواق ع العثيم : 57,433 سهماً / 6,409,523 مليون ريال تكافل الراجحي : 77,552 سهماً / 6,506,613 مليون ريال رعاية : 108,207 سهماً / 6,535,703 مليون ريال ام آي اس : 54,801 سهماً / 6,554,200 مليون ريال سايكو : 305,438 سهماً / 6,597,461 مليون ريال إكسترا : 56,854 سهماً / 6,686,030 مليون ريال أسمنت القصيم : 87,878 سهماً / 6,801,757 مليون ريال كيان السعودية : 415,015 سهماً / 6,972,252 مليون ريال الصقر للتأمين : 405,982 سهماً / 7,234,599 مليون ريال بدجت السعودية : 188,104 سهماً / 7,843,937 مليون ريال الصناعات الكهربائية : 262,034 سهماً / 8,254,071 مليون ريال أسمنت ام القرى : 276,544 سهماً / 8,462,246 مليون ريال سابك للمغذيات الزراعية : 88,899 سهماً / 9,352,175 مليون ريال السعودي الفرنسي : 286,395 سهماً / 9,837,668 مليون ريال المراعي : 194,016 سهماً / 11,000,707 مليون ريال المتقدمة : 187,665 سهماً / 12,179,459 مليون ريال المراكز : 523,399 سهماً / 12,341,748 مليون ريال الجزيرة : 732,842 سهماً / 12,355,716 مليون ريال الرياض : 563,342 سهماً / 13,418,806 مليون ريال ينساب : 210,007 سهماً / 13,755,459 مليون ريال أملاك : 702,276 سهماً / 14,368,567 مليون ريال أسمنت السعودية : 254,677 سهماً / 14,618,460 مليون ريال العربي : 794,405 سهماً / 16,174,086 مليون ريال أرامكو السعودية : 519,878 سهماً / 16,376,157 مليون ريال إتحاد إتصالات : 701,603 سهماً / 20,802,529 مليون ريال اكسا التعاونية : 593,205 سهماً / 21,147,758 مليون ريال معادن : 422,238 سهماً / 24,320,909 مليون ريال اس تي سي : 264,272 سهماً / 31,236,950 مليون ريال سابك : 303,609 سهماً / 33,214,825 مليون ريال جرير : 185,437 سهماً / 34,899,243 مليون ريال الأهلي : 929,537 سهماً / 48,614,785 مليون ريال الإنماء : 3,256,800 سهماً / 62,725,968 مليون ريال الراجحي : 676,237 سهماً / 67,894,195 مليون ريال

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تفاصيل 67 صفقة خاصة بالسوق السعودي على أسهم عدة شركات بأكثر من 721 مليون ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.