تراند الفن: وضع حجر أساس استاد النادي المصري الجديد (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 02:10 مساءً - وضع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، اليوم الأحد، حجر أساس استاد النادي المصري الجديد، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وسمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري، وأعضاء مجلس إدارة النواب، ونواب المحافظة بمجلسي الشيوخ والنواب.

يقام استاد النادي المصري على مساحة 38 ألف متر مربع بنفس موقع استاد النادي المصري الحالي، بطاقة استيعابية 12 ألف مشجع، ويضم فندق 300 غرفة ومول تجاري ضخم، تبلغ التكلفة المبدئية لإنشاء الاستاد الجديد نحو 600 مليون جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.