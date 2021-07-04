تراند الفن: القاهرة تسجل 5.5 درجة والرطوبة تصل لـ50%.. البيئة تعلن تنبؤات جودة الهواء

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 02:10 مساءً - أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، تفاصيل حالة جودة الهواء، اليوم الأحد، على مختلف أنحاء الجمهورية.



تتوقع الإدارة المركزية لنوعية الهواء أن تكون حالة الهواء جيدة على مناطق القاهرة الكبرى، 7.5 درجة، حيث تتراوح الجودة من 5.5 إلى 10 درجات على مؤشر الرصد.

بينما سجلت جودة الهواء على مناطق شرق القاهرة 6.8 درجة على مؤشر الرصد، وبلغت سرعة الرياح 5.6 ميل في الثانية، ومستوى رطوبة وصل إلى 48.4%.

أما في غرب القاهرة وبالتحديد على منطقة السادس من أكتوبر، فقد سجلت 7.3 درجة على مؤشر جودة الهواء التابع لوزارة البيئة، وبلغت سرعة الرياح 5.9 م/ث، بينما مستوى الرطوبة 49.4%.

كما يبلغ مؤشر جودة الهواء على منطقة وسط القاهرة 8.2 درجات، وسرعة الرياح على 5.9 م/ث، وتصل الرطوبة إلى 41.4%.

تكون نوعية الهواء متوسطة على مناطق الدلتا، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 6.4 درجات.

وتبلغ جودة الهواء على مناطق غرب الدلتا 6.4 درجات وهو مؤشر متوسط، وسرعة الرياح 5.3 م/ث، بينما سجل معدل الرطوبة 52.3%.

وسجلت مناطق شرق الدلتا 5.7 درجة وهو مؤشر متوسط لنوعية الهواء، بينما وصلت سرعة الرياح إلى 4.3 م/ث، والرطوبة بلغت 49.7%.



تكون حالة الهواء متوسطة على شبه جزيرة سيناء، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 4.1 درجة.

وتكون حالة الهواء سيئة على مدينة شرم الشيخ، حيث سجلت 2.4 درجة على مؤشر وحدة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، بينما تبلغ سرعة الرياح 1.7 م/ث، ومعدل الرطوبة 25.6%.

كما تصل سرعة الرياح على شمال سيناء وتحديدًا مدينة العريش إلى 4.4 م/ث، والرطوبة 61.1%، بينما سجلت جودة الهواء 4.5 درجات.

تكون حالة الهواء جيدة على مناطق ومحافظات الصعيد، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 7.2 درجة.

وتصل سرعة الرياح على أسوان جنوب الصعيد إلى 5.7 ميل في الثانية والرطوبة 12.2%، وجودة الهواء سجلت 5.8 درجات.

أما الفيوم شمال الصعيد فسجلت 8.1 درجة على مؤشرة جودة الهواء، بينما بلغت سرعة الرياح إلى 6.3 م/ث، ونسبة الرطوبة 42.4%.

أما أسيوط تصل الرياح إلى 6.5 ميل في الثانية والرطوبة 24.5%، وسجلت نوعية الهواء 7.4 درجة، وتكون سرعة الرياح على المنيا 7 ميل في الثانية والرطوبة 33%، وجودة الهواء 8.2 درجة.

تكون حالة الهواء جيدة على مناطق شمال مصر، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 6.3 درجة.

وتصل سرعة الرياح على الإسكندرية إلى 5.8 ميل في الثانية والرطوبة 74.1%، وسجلت 5.2 درجة على مؤشر الجودة، وتكون سرعة الرياح على العلمين 5.4 م/ث والرطوبة 65.6%، وجودة الهواء 5 درجات.

أما مدينة مرسى مطروح فقد سجلت مؤشرات رصد جودة الهواء فيها 8 درجات، وسرعة رياح بلغت 6.7 ميل في الثانية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 39.5%.

تكون حالة الهواء جيدة على مدن القناة، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 5.8 درجة.

وتصل سرعة الرياح على بورسعيد إلى 7.3 ميل في الثانية، والرطوبة 68.4%، بينما تسجل جودة الهواء 6.6 درجة، وتكون سرعة الرياح على الإسماعيلية 4.9 م/ ث، والرطوبة 52 %، و5.2 درجة على مؤشر جودة الهواء.

ويتم تقسيم نوعية الهواء إلى ثلاث مستويات، الأحمر وهو الأسوأ حيث يتراوح بين 0 إلى 3.3 درجة على مؤشر رصد جودة الهواء، والأصفر وهو معدل متوسط يتراوح بين 3.4 إلى 5.4 درجة، والأخضر وهو يرمز إلى مستوى نقاء مرتفع من 5.5 إلى 10 درجات.

هو مؤشر يمكن من خلاله التعرف على قدرة العوامل الجوية على تشتت أو تراكم الملوثات، وتختلف قيمة معامل التهوية باختلاف فترات اليوم، وينقسم إلى:

مرتفع يكون باللون الأخضر: ما يعنى وجود تهوية جيدة تساعد على تشتت الملوثات.

متوسط يكون باللون الأصفر: ما يعنى التهوية جزئية تساعد على تشتيت جزئي للملوثات.

منخفض يكون باللون الأحمر: ما يعنى أن التهوية سيئة وتساعد على تركيز الملوثات.

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