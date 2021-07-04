شوف عروض هايبر بنده اليوم الاثنين 5 يوليو 2021 لمدة 3 أيام

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عمر شويل - جدة اسعار وتخفيضات هايبر بنده ما في أقل منها حيث تقدم هايبر بنده أقوى الخصومات والتخفيضات. ويمكنك الحصول علي جميع احتياجات المنزل والأسرة من مستلزمات أساسية وضرورية في المنزل بخصومات تصل حتى 50%. لفترة محدودة من خلال كافة منافذ وفروع بنده وهايبر بنده داخل المملكة العربية السعودية. لا تدع العروض والتخفيضات تروح عليك فهي خصومات هائلة على كافة ما تحتاجه.

عروض هايبر بنده

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عروض هايبر بنده اليوم

يمكنك الحصول علي أهم الاجهزة الكهربائية التي تحتاجها في منزلك مثل غلاية المياة بلاستيكية تيفال بسعر 69 ريال بدلاً من 139 ريال. وماكينة حلاقة الشعر كليك أون بسعر 20 ريال بدلاً من 59 ريال.وطاهية مندي أي تي سي بسعر 189 ريال بدلاً من 385 ريال. ومضخم صوت سكاي وورث بسعر 299 ريال بدلاً من 449 ريال. وتلفزيون إمبكسجلوريا بسعر 899 ريال بدلاً من 1129 ريال. وتشمل عروض هايبر بنده اليوم علي تلفزيون أي تي سي بسعر 1899 ريال وبحجم 65 بوصة بدلاً من سعر 3011 ريال.

اخر عروض هايبر بنده

تشمل عروض هايبر بنده السعودية اليوم الاثنين علي عيدان قطنية جونسونز بسعر 28.25 ريال وهدية 100 حبة مجانا. ويمكنك الحصول على أقراص قطنية للتجميل من جونسونز بسعر 24 ريال. ويمكنك الحصول علي أفضل انواع المكرونة تريفا بسعر 10.95 ريال لـ 7 حبات بدلاً من 22.75 ريال. ايضا توفر بنده وهايبر بنده طحين فاخر كويتي 1 كيلو بسعر 10.85 ريال لـ 3 حبات بدلاً من 14.85 ريال. وهناك الكثير من المنتجات المتنوعة والمختلفة الأخري مثل زيت الزيتون وغيرة من المنتجات الاساسية التي توفرها هايبر بنده اليوم الاثنين حتي يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021.