تراند الفن: محافظ أسيوط يعلن بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بجميع المراكز

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 01:09 مساءً - أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء ووقف فوضى التراخيص، لافتًا إلى إنه قد سبق بدء التطبيق التجريبي للمنظومة بحي غرب مدينة أسيوط فقط ضمن 27 مركز على مستوى الجمهورية، وتم تحديد 1 يوليو للبدء الفعلي للمنظومة بجميع المراكز، ونظرًا للإجازات فتم تطبيق المنظومة بدءًا من اليوم الأحد 4 يوليو، وذلك في اطار حرص الدولة علي ضبط البناء والقضاء على البناء العشوائي.

ووجه محافظ أسيوط، قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، بمتابعة سير العمل المنظومة بالمراكز التكنولوجية، وتقديم التسهيلات للمواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود على المواطن من منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة في مصلحة المواطن في المقام الأول، وضبط منظومة العمران بما يحقق المصلحة العامة منوهًا أن الدولة تسعى للتسهيل والتيسير على المواطنين، وهو ما تم مراعاته في إجراءات التراخيص الجديدة بما يستهدف ضبط وحوكمة منظومة العمران وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

وفي هذا الإطار، أجرى المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، اليوم، جولة تفقدية شملت المراكز التكنولوجية لحي شرق وحي غرب ومركز أسيوط ومركز منفلوط، لمتابعة انتظام سير عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيض الجديدة للتأكد من تقديم التسهيلات للمواطنين والتأكد من كفاءة القائمين على العمل وأدائهم لعملهم وفقًا للبرامج التدريبية التي تم التدريب عليها لتطبيق المنظومة بالشكل الصحيح.

جدير بالذكر أن خطوات الحصول على الرخصة في منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة هي أن يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجى للمدينة أو الحي محل العقار للحصول على رخصة بناء وفقًا للنموذج المعد لذلك بالمركز، ويرفق به صورة من تحقيق الشخصية، صورة من العقد المشهر، صورة بيان الصلاحية، على أن يطلع المسئول بالمركز التكنولوجي على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض وبحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها، وكذلك بيان يوضح المستندات التي يحويها ملف الرخصة، وبعدها يقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الرخصة والتصميمات الهندسية للمبنى، على أن يتضمن الملف كافة المستندات التي نص عليها قانون البناء وفقا للبيان الذى تسلمه المواطن عند تقديم الطلب، ويقوم بعدها بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجي على أن يكون الملف مستوفي كافة المستندات ويتم استلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام وإخطار المواطن بعد 30 يومًا من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقًا لقانون البناء.

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