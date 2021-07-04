تراند الفن: تنفيذ 2146 حكمًا قضائيًا بحملة أمنية بالقليوبية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 01:09 مساءً - شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز طوخ، لضبط الخارجين على القانون ومروجي المواد المخدرة، وتم ضبط عدد من الأسلحة النارية والبيضاء، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد القيام بحملة أمنية استهدفت قرية مشتهر وتوابعها، بدائرة مركز طوخ.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1 قطعة سلاح وقضيتى مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة بحوزة متهمين لديهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 6 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وضبط 3 قطع سلاح أبيض، وتمكنت الحملة من تنفيذ 2146 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتولت النيابة التحقيق.

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