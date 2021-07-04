تراند الفن: بالفيديو.. تعرف على مراحل تصنيع كسوة الكعبة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 01:09 مساءً - قدم وكيل الرئيس العام لكسوة الكعبة عبد الحميد المالكي، اليوم الأحد، شرحاً موجزاً عن مراحل تصنيع الكسوة.

وقال عبدالحميد خلال لقاء مع قناة “الإخبارية”: إن المرحلة الأولى هي المختبر حيث يتم التأكد من جميع المواد المستخدمة في كسوة الكعبة أنها مطابقة للمواصفات.

وأضاف: “ثم يتم التأكد من تحلية المياه المستخدمة في صباغة خيوط الحرير المستخدمة وصبغها باللون الأسود واللون الأخضر”.

وأشار إلى أنه يتم إنتاج نوعين من القماش السادة والمنقوش بالآيات القرآنية والأذكار، ثم ننتقل إلى قسم التطريز والذي يتم يدويا، وبعدها يتم تجميع الثوب وتجهيز كل جهة على مفردها.

وأوضح أن حجم المواد المستخدمة في كسوة الكعبة يصل إلى طن و300 جرام، و900 كيلو جرام من الحرير و200 جرام من القطن الذي يستخدم في الحشو، ويعمل 180 صانع لكسوة الكعبة.

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