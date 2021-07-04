تراند الفن: “خدمات الحوسبة السحابية”.. أكبر التحديات أمام رئيس أمازون الجديد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 01:09 مساءً - نشرت بلومبرج مقالا للكاتب كيم تاي، يوضح فيه أن تقنية “أمازون ويب سيرفسيز” التجارية التي أسسها جيف بيزوس أغنى رجل في العالم، قد تفقد ريادتها، موضحًا: يأتي التحدي الأكبر الذي يواجه، آندي جاسي، الرئيس الجديد لشركة أمازون دوت كوم، من أكثر عمل يعرفه جيدًا وهو خدمات الحوسبة السحابية.

خليفة “بيزوس” الجديد

وتابع الكاتب في المقال: ابتداءً من الأسبوع المقبل، ولأول مرة في تاريخ عملاق الإنترنت البالغ 27 عامًا، سيتولى شخص آخر غير مؤسسها القوي للغاية، جيف بيزوس، بزمام الأمور، بينما يتنحى بيزوس جانبًا لإفصاح المجال لخليفته جاسي، الرئيس الحالي لشركة “أمازون ويب سيرفسيز”.

وأضاف: سيقع على عاتق جاسي مسؤوليات هائلة للتعامل معها، حيث حقق بيزوس 1.7 تريليون دولار من القيمة للمستثمرين، من خلال إنشاء منتجات جديدة – بما في ذلك “كيندل”(Kindle)، و”ألكسا”(Alexa)، إضافة إلى كونه في مقدمة أسواق النمو الضخمة الجديدة في التجارة الإلكترونية، وأسواق الإنترنت، والخدمات السحابية.

لكن قبل أن يفكر “جاسي” في إطلاق ابتكارات على غرار سلفه في المنصب، ستكون لديه مخاوف أكثر إلحاحًا.

وقتٌ حرج

يأتي انتقال السلطة بأمازون في وقت حرج لها، حيث تواجه حاليًا تدقيقًا متزايدًا من المنظمين لممارساتها التجارية.

في الوقت نفسه، يدرس الكونجرس الأمريكي مجموعة من تشريعات مكافحة الاحتكار التي تستهدف إمبراطورية أمازون الشاسعة.

ومن المتوقع أيضًا أن تتباطأ مبيعات أمازون في التجارة الإلكترونية بعد وتيرة النمو السريعة للغاية، التي حققتها أثناء الوباء، لكن أهمية هذه القضايا تتضاءل أمام مصدر قلق رئيسي آخر، وهو الإجابة عن سؤال: هل تستطيع شركة “أمازون ويب سيرفسيز” الحفاظ على ريادتها في مجال الحوسبة السحابية؟.. أنا شخصيًا لست متأكدًا من ذلك.

منافسة متزايدة

يتفق المحللون على أن شركة “أمازون ويب سيرفسيز” هي أهم أعمال “أمازون دوت كوم” وأكثرها قيمة، وكانت هوامش الربح المرتفعة للوحدة التجارية، وآفاق النمو هما المحرك الرئيسي لعوائد المساهمين في السنوات الأخيرة.

الفرصة المستقبلية أمام الشركة – التي تؤجر قدرات الحوسبة للشركات الناشئة والشركات – لا تزال كبيرة.

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