تراند الفن: «المسند» يوضح سبب حدوث فصلي الشتاء والصيف

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 01:09 مساءً - توقع خبير الطقس الدكتور عبد الله المسند، أن يكون سطح الأرض في نقطة الأوج غداً الإثنين، وهي أبعد نقطة من الشمس.

وأوضح أن الأرض ستسجل بعدًا عن الشمس بنحو 152,1 مليون كم تقريباً، أي 5 ملايين كم، أبعد عن الأرض من أقرب نقطة لها في شهر يناير في فصل الشتاء.

وأشار إلى أن حدوث فصلي الصيف والشتاء سببه ميلان سقوط أشعة الشمس، لا القرب والبعد منها – والله أعلم-.

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