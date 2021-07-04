تراند الفن: رئيس الشيوخ يطالب الأعضاء بعدم الحركة في القاعة: تخل بالتركيز

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 01:09 مساءً - طالب رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأعضاء بعدم الحركة في القاعة.

وقال عبد الرازق خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ صباح اليوم إن “الحركة والخروج والدخول في القاعة يخل بتركيز المتحدث والمنصت، من لديه الوقت والرغبة في المشاركة في هذا الموقع فليتفضل، من يرغب أن يكون مغادرًا من حقه تمامًا ومكفول له ذلك، ولكن أستميحكم عذرًا الحركة بهذا الشكل تخل بتركيز حضراتكم قبل أي شخص آخر”.

مجلس الشيوخ

كان عبد الرازق افتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بكلمة احتفالا بذكرى بيان 3 يوليو، وألقى عدد من أعضاء المجلس كلمات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.

ولفت عضو مجلس الشيوخ محمود بكري إن مصر شهدت إنجازات مختلفة، وأشاد بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبغداد بعد انقطاع 30 عامًا، وقال إن هذه الزيارة “تعبير عن الرؤية السياسية الواسعة وترميم الصف العربي الذي تمزق في 2011”

وأشاد بكري بافتتاح قاعدة 3 يوليو وقال إن الله أمن علينا ببطل مغوارًا ابن مصرب البار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقود مسيرة النماء والتطور.

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