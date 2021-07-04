تراند الفن: في ذكرى وفاتها.. أبرز 10 معلومات عن المطربة سعاد محمد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 01:09 مساءً - تحل اليوم ذكرى وفاة المطربة سعاد محمد، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 4 يوليو 2011، حيث استطاعت بنبرة صوتها العذب أن تطرب جمهورها بغنائها الساحر، ويعرض “القاهرة 24” في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن الفنانة الراحلة:

– ولدت في تلة الخياط في بيرو من أب مصري وأم لبنانية.

– تزوجت ثلاث مرات وأنجبت من زيجتها الأولى 6 أبناء وبنات، ومن زيجتها الثانية 4 أبناء، وفي الزيجة الثالثة لم تنجب.

– بدأت بغناء الموشحات في إذاعة دمشق، وبعدها انتقلت إلى حلب، ثم اصطحبها الملحن محمد محسن وسافرت إلى مصر.

– قدمت أكثر من 3000 أغنية في الإذاعة السورية والمصرية.

– من أشهر أغانيها: “وحشتني”، “أوعدك”، “كم ناشد المختار ربه”، “مظلومة”.

– لم تقدم في السينما سوى فيلمين أولهما “فتاة من فلسطين”، والثاني “أنا وحدي”، ولم يستهويها التمثيل فاعتزلت واكتف بسلك طريق الغناء.

– وتعاونت سعاد مع عدد كبير من الملحنين والشعراء منهم زكريا أحمد، رياض السنباطي، أحمد صدقي، والموجي، بليغ حمدي، محمد القصبجي.

– وصفها الموسيقار محمد عبد الوهاب بـ”الظالمة”، بسبب إبداعها في غناء “أنا هويت وانتهيت”، حيث أوضح أن بغنائها هذه الغنوة لن يستطيع أحد أن يغنيها بعدها.

– شاركت في السبعينيات بأوبريت وطني لدولة الكويت، حمل اسم “هي الكويت موطني”.

– توفيت وحدها في المنزل إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة، لترحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 85 عاما.

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