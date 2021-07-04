تراند الفن: ميمي جمال تكشف سبب اعتذارها عن مسلسل “السيدة زينب”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 01:09 مساءً - رُشحت الفنانة ميمي جمال للمشاركة في مسلسل “السيدة زينب”، بجانب الفنانة سوسن بدر، حيث غابت “جمال” عن الساحة الفنية لما يقرب من 5 سنوات.

وكشفت ميمي جمال، في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″ تفاصيل مشاركتها في مسلسل “السيدة زينب”: “كنت من المقرر مشاركتي في ذلك المسلسل، ولكن بعد قرآتي للدور، رأيت أنه غير مناسب لي، فاعتذرت عن المسلسل، وأنتظر حاليا عمل مناسب حتى أعود من خلاله لجمهوري”.

ومسلسل “السيدة زينب” بطولة كلا من سوسن بدر، ومحمود عبد المغني، ومن المقرر التعاقد مع باقي أبطال العمل خلال الفترة الحالية، والعمل تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

وكانت كشفت ميمي جمال سابقا، خلال لقائها ببرنامج “كلمة أخيرة” مع لميس الحديدي، كواليس قرار اعتزالها التمثيل نهائيًّا، مشيرة إلى أنها ومنذ وفاة زوجها الفنان الكبير حسن مصطفى دخلت في نوبة حزن، وشعرت بحالة نفسية سيئة، وبعدها ظلت حوالي سنة ونصف في تلك الحالة، قائلة: “إحنا متجوزين بقالنا 40 سنة، عشرة عمر ووقتها قررت اعتزال العمل والبقاء في المنزل بسبب تلك الحالة”.

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