تراند الفن: سقط مغشياً عليه.. الكشف عن سبب وفاة أردني بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح “أسترازينيكا”

صحيفة المرصد:كشف مصدر طبي حكومي بالأردن، عن سبب وفاة ستيني عقب تلقيه الجرعة الثانية من “أسترازينيكا” المضاد لكورونا قبل 6 أيام، قائلا:”الوفاة كانت بسبب توقف مفاجئ بالقلب، وليس للقاح أي علاقة”.

وأشار المصدر إلى أن التشريح والعينات التي أخذت من جثة المتوفي، أظهرت أن الوفاة كانت بسبب توقف مفاجئ بالقلب، مبينا أنه كان يعاني من عدة أمراض كمشاكل بالقلب وتركيب عدة شبكات قلبية، بالإضافة للضغط والسكري، بحسب “عمون”.

فيما أوضح أن اللقاح لا علاقة له بأسباب الوفاة، حيث سقط المتوفي البالغ من العمر 66 عام مغشيا عليه عندما هم بمغادرة مركز تطعيم الجامعة الأردنية، بعد عشر دقائق من تلقيه الجرعة الثانية من لقاح “أسترازينيكا”،فيما جرت محاولات لإنعاش قلبه من قبل كوادر في المركز، ثم نقله إلى مستشفى الجامعة الأردنية، لكنه فارق الحياة.