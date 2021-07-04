تراند الفن: قبل مواجهة الليلة.. بيراميدز يتفوق على إنبي بالمسمى الجديد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 12:09 مساءً - يحل فريق إنبي ضيفًا ثقيلًا على بيراميدز، في السابعة مساء اليوم الأحد، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل إنبي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 37 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز التاسع برصيد 35 نقطة.

وكان بيراميدز قد تعادل مع الأهلي في آخر مبارياته بالدوري بهدفين لكل فريق، بينما تعادل إنبي في آخر مبارياته مع المقاولون العرب بنتيجة 1/1.

وخلال السطور التالية “القاهرة 24” يستعرض تاريخ مواجهات بيراميدز وإنبي:

– مباراة اليوم بين بيراميدز وإنبي تحمل الرقم 10.

– التقى بيراميدز بالمقاولون العرب في 9 مناسبات، منها 4 تحت مسمى الأسيوطي سبورت

– خلال الـ5 مباريات تحت مسمى بيراميدز، فاز الفريق السماوي على إنبي في 3 لقاءات، بينما انتصر الفريق البترولي في مباراة، وحسم التعادل مثلها.

– خلال 4 مباريات تحت مسمى الأسيوطي، فاز إنبي في مباراتين، وتعادلا الفريقين في لقائين.

– سجل لاعبو بيراميدز 13 هدفًا في مرمى إنبي، بينما سجل إنبي نفس عدد الأهداف في مرمى بيراميدز.

– عبد الله السعيد هداف مباريات بيراميدز وإنبي برصيد 3 أهداف.

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