تراند الفن: وزير الإسكان: 1.4 مليار جنيه لتطوير مياه الشرب بالفيوم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 12:09 مساءً - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن تكلفة مشروعات مياه الشرب بقرى مركزي اطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم ضمن مبادرة الرئيس “حياة كريمة” تقدر بنحو مليار و400 مليون جنيه، لافتاً إلى أن إجمالي استثمارات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، بلغت خلال السنوات السبع الماضية، نحو 12 مليار جنيه، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم تهدف إلى تحسين وتنمية الخدمات للمواطنين لا سيما في القرى والنجوع والمناطق النائية.

وقال اللواء مهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن قطار التنمية انطلق منذ ٧ سنوات، متجاوزا كافة التحديات والعراقيل ليعكس قدرة الدولة المصرية وإرادة القيادة السياسية لتحسين الخدمات في كافة المجالات.

وأشار رئيس شركة مياه الفيوم، إلى أن وصول مياه الشرب النقية إلى جميع القرى والنجوع النائية بمركزي يوسف الصديق واطسا، وارتفاع نسبة تغطية الصرف الصحي بالمحافظة، ضمن إطلاق رئيس الجمهورية المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” لتطوير الريف المصري وتحقيق التنمية المستدامة، لتستهدف المبادرة تحسين الخدمات بالنجوع والمناطق النائية بقرى بأطراف مركزي يوسف الصديق واطسا من خلال تنفيذ خزانات وروافع بقرى، يأدم غالب وكحك بحرى وقصر الجبالي، لتحسين ضغوط مياه الشرب بالقرى الواقعة على الأطراف، بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات مياه الشرب وإنشاء محطتي قحافة والعزب الجديدتين، المرحلة الثالثة.

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