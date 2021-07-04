تراند الفن: من هي ميرنا الهلباوي التي انفصلت عن محمد عطية نجم ستار أكاديمي؟

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏50 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

أعلنت الكاتبة والإعلامية ميرنا الهلباوي، انفصالها عن الفنان محمد عطية، نجم ستار أكاديمي.

وكتبت عبر “ستوري” حسابها الشخصي بموقع الصور واليفديوهات القصيرة “انستجرام”: “single الحمد لله على كل شئ”، ولم تكشف سبب انفصالهما.

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