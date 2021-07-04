تراند الفن: بدأت بـ”ترقص” وانتهت بـ “الحمد لله سينجل”.. القصة الكاملة لعلاقة محمد عطية وميرنا الهلباوي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 12:09 مساءً - حالة من الحب كان يعيشها الفنان محمد عطية مع الإعلامية ميرنا الهلباوي، حيث بدأت قصتهما منذ عدة أشهر، حينما فاجأ عطية جمهوره بمجموعة صور لهما في مناسبات مختلفة، لتنتهي هذه القصة برسالة من الهلباوي.

وظهرت ميرنا في إحدى هذه الصور وهو يحتضنها، ووجّه إليها رسالة رومانسية من خلال حسابه على موقع “انستجرام”، جاء فيها: “لن أستبدلك بأي شيء في هذا العالم”.

واشترك الثنائي في دويتو أغنية “ترقص”، وطرحه عطية عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وظهرت ميرنا الهلباوي في الديو مدربة رقص تمتلك قدرات خارقة تحارب بها الأشرار.

واحتفل الفنان محمد عطية، للمرة الثانية، في وقت سابق بخطوبته على الكاتبة ميرنا الهلباوي، بعد قصة حب استمرت لأشهر، وذلك بحضور عدد كبير من أصدقائه ونجوم الفن أبرزهم الفنان نادر حمدي، والشاعر تامر حسين، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

لتفاجأ اليوم الكاتبة والإعلامية ميرنا الهلباوي جمهورها بخبر انفصالها عن الفنان محمد عطية نجم ستار أكاديمي، وحتى الآن لم تكشف سبب هذا الانفصال.

وكتبت الهلباوي “ستوري”، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “single الحمد لله على كل شئ”، ومسحت كل صورهما سويا.

يشار إلى أن ميرنا وعطية نشرا من قبل العديد من الصور خلال لقاءات تجمعهما وأعلن ارتباطهما من قبل، حيث كتب عطية من قبل قائلاً: “ماحدش يوم هيملا مكانك.. فاكرني إزاي بقي بهدد.. أكيد أنا هبقي خسرانك.. لو أنا وانت في يوم نبعد.. ده وضع طبيعي أوي جدا.. ما ببساطة أنا الأضعف.. أنا الطرف اللي يوم ما يقول هيبعد.. عمره ما هيعرف.. أنا المغلوب على أمره و مستسلم و مش بعند ..فاكرني إزاي بقي بهدد.. كتبت الأغنية دي لميرنا عشان كانت زعلانة مني امبارح “.

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