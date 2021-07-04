تراند الفن: “السياحة والآثار” تنظم رحلة للطفل السيناوي الفائز بجائزتها لمدينة الأقصر (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 12:09 مساءً - نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي رحلة سياحية توعوية لمدة أسبوع إلى مدينة الأقصر للطفل السيناوي علي حسن، الذي فاز بجائزة وزارة السياحة والآثار بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 32 لاسترداد طابا، لمهارته في إلقاء الشعر خلال الاحتفال رغم أنه لم يتجاوز العشرة أعوام.

جاءت هذه الرحلة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تشجيع المواهب الشابة من المصريين، ورفع الوعي السياحي والأثري لديهم وتعريفهم بمقومات مصر السياحية وحضارتها العريقة.

وأوضحت إيمان محمود ،رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة، أن الطفل علي حسن كان بصحبة شقيقته طوال الرحلة التي شملت زيارة جميع المواقع السياحة والأثرية بمدينة الأقصر، حيث زارا معابد الأقصر، والكرنك، وهابو، والرامسيوم، وحتشبسوت، ومقابر وادي الملوك بالبر الغربي، ومتحفي التحنيط والأقصر، كما قاما برحلة نيلية استمتعا خلالها بجمال الطبيعة الخلابة الخاصة بالأقصر.

وأضافت رئيس قطاع السياحة الداخلية، أن الطفل أعرب خلال الرحلة عن انبهاره بضخامة المعابد والتماثيل وجمال القطع الأثرية، كما تساءل عن قدرة وبراعة المصري القديم في نحتها، كما أعرب عن انبهاره بالمناظر الخلابة التي رسمت علي حوائط المقابر وتمنى لو استطاع أن يرسم مثلها ويصبح فنانًا مثل أجداده الفراعنة، لافتا إلى أنه يهوى الرسم إلى جانب إلقاء الشعر.

وحرص الطفل علي خلال الرحلة على التقاط الصور التذكارية له وشقيقته في جميع المواقع والمتاحف التي زارها لتسجيل رحلتهما.

وخلال الرحلة وجه الطفل علي حسن الشكر الي الدكتور خالد العناني ،وزير السياحة والآثار، علي إتاحته الفرصة له ولأخته لزيارة مدينة الأقصر التي طالما حلم بزيارتها لمشاهدة ما بها من آثار فريدة ووعد بأن يروي لأصدقائه وأقاربه في أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء عن مدينة الأقصر، وما بها من أماكن سياحية متميزة ومواقع أثرية متفردة وطبيعة خلابة.

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