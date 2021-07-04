نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم الأحد 4 يوليو 2021 الموافق 24 ذو القعدة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض هايبر بنده اليوم حيث أن هناك إقبال كبير من جميع المواطنين لمعرفه هذا العرض حيث انه يحتوي علي جميع ما يحتاجونه من جميع أنواع المنتجات و السلع الغذائية حيث يقدم افضل و أجود المنتجات كالفواكه و الخضروات وجميع أنواع المعلبات و المكسرات وجميع أنواع البقوليات و المشروبات كما تقدم جميع المستلزمات المنزلية من أدوات كهربائيه والتي يحتاج إليها ل بيت وجميع أنواع الملابس و مستحضرات التجميل وأدوات التنظيف حيث يستمر هذا العرض حتي 6 يوليو 2021 فسارعوا قبل نفاذ هذا العرض في جميع متاجر وأسواق بنده وهايبر بنده في جميع المدن.

عروض هايبر بنده اليوم

تحتوي عروض هايبر بنده علي جميع أنواع المنتجات كالحليب المجفف و زيت الزيتون البكر الممتاز و دجاج دو بسعر 126.95 ريال سعودي ومعجون الطماطم و طماطم الكاتشب و مياه باندا بسعر 11.95 ريال سعودي كما تقدم جميع انواع الأدوات المنزلية حيث تحتوي علي ترمس ستانلس بسعر 80 ريال سودي و مروحه بلاك بسعر 179 ريال سعودي و موزع مياه دوارا بسعر 299 ريال سعودي فقط وصندوق براد بعجلات للرحلات بسعر 29 ريال سعودي و طقم صواني فرن بيضاويه بسعر 20 ريال سعودي.

مجله عروض هايبر بنده

تشمل عروض هايبر بنده جميع أنواع الملابس الخاصة بالرجال و النساء و أيضا الأطفال وجميع أنواع الأحذية حيث تقدم حذاء رجال نسائي أو أطفالي بسعر 39.95 ريال سعودي و منشفه للحمام بسعر 29.95 ريال سعودي و شورت سباحه بسعر 16.95 ريال سعودي و بلوزه نسائي بسعر 10.95 ريال سعودي وطقم بيجاما و قميص رجالي و بطانيه ناعمه و وساده ناعمه للأطفال كما تضم عروض هايبر بنده جميع ألعاب الأطفال من حوض حمام سباحه بخصومات كبيره للغايه.

تحتوي عروض هايبر بنده اليوم علي جميع أنواع المنتجات الغذائية ومن ضمنها المعلبات الغذائية حيث تقدم ذره حلوة ذهبيه بسعر 9.95 ريال سعودي و خل قصب السكر بسعر5.50 ريال سعودي و تونا بنده بسعر 14.95 ريال سعودي و زيت زيتون بكر بسعر 39.95 ريال سعودي و طحينه باندا بسعر 9.95 ريال سعودي كما تحتوي علي خضروات بنده بسعر 12.95 ريال سعودي وقشطه باندا و عسل طبيعي بسعر 16.95 ريال سعودي و الجبن المطبوخة و لبنه باندا بسعر 12.95 ريال سعودي.