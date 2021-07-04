تراند الفن: بعد إشادة شوقي غريب.. ماذا قدم عبد الرحمن مجدي مع الإسماعيلي والأولمبي؟

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:09 صباحاً - نالت اختيارات شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، للقائمة المشاركة بأولمبياد طوكيو انتقادات عديدة خلال الساعات الأخيرة عقب الإعلان عنها بشكل رسمي.

ويأتي في مقدمة الانتقادات، ضم صانع ألعاب الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي عبد الرحمن مجدي، عقب تعافيه مؤخرًا من إصابته وعدم مشاركته مع الإسماعيلي في أي مواجهة رسمية حتى الآن.

وكشف شوقي غريب عن موقفه من ضم صانع ألعاب الدراويش وحقيقة إصابته مؤكدًا أنه تعافى كليًا وجاهز للمشاركة، وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية:” عبد الرحمن مجدي لاعب متميز، وأحد الركائز الرئيسية للمنتخب، وساهم بشكل كبير في الصعود للأولمبياد والفوز على البرازيل، ولديه مهارات عالية بجانب لعبه بقدمه اليسرى.”

فيما أكد المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه كان يتابع بشكل مستمر موقف إصابته سواء مع الإسماعيلي أو علاء شاكر المعد البدني المسؤول عن تأهيله، وإيهاب جلال المدير الفني للدراويش، مضيفًا:” جلال أكد جاهزيته واستعادته ثقته بنفسه، وماذا يمنع ضم لاعب بموهبته وقدراته، خاصة إنه يلعب بمركز لدينا نقص به، بالإضافة إلى خبرته الدولية ولعبه أمام جماهير، وعلى كل حال إذا حدث وأصيب خلال مشاركته مع فريقه فاللائحة تتيح لنا ضم لاعب بديل من القائمة المفتوحة قبل يوم 22 يوليو، ولدينا عدة بدائل مثل أحمد عبد القادر ومحمد صادق وفوزي الحناوي، ولكن كان لدينا أولويات في الإختيار، والأولوية كانت لعبد الرحمن مجدي.”

ويستعرض التقرير التالي أبرز ما قدم عبد الرحمن مجدي، مع الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي..

انضم لصفوف الإسماعيلي موسم 2017 قادمًا من نادي الترسانة.

لعب مع الإسماعيلي 89 مباراة بواقع 6479 دقيقة، سجل 14 هدفًا وصنع 7 أهداف

الدورى العام.. لعب 66 مباراة بواقع 4658 دقيقة، سجل 10 أهداف وصنع 5 أهداف

كأس مصر.. لعب 4 مباريات بواقع 301 دقيقة، سجل هدفًا

دورى أبطال إفريقيا.. لعب 10 مباريات بواقع 813 دقيقة، سجل هدفين وصنع هدفًا

البطولة العربية.. لعب 9 مباريات بواقع 707 دقيقة، سجل هدفًا وصنع مثله

انضم للمنتخب الأول للمرة الأولى في مارس 2019، تحت قيادة خافيير أجيري، في تصفيات كأس إفريقيا ضد النيجر، وشارك كبديل لعمار حمدي في الدقيقة 60 من زمن المباراة، ونال إشادات عديدة في ظهوره الأول.

مع المنتخب الأولمبى تواجد في 4 معسكرات، لعب 8 مباريات بواقع 543 دقيقة سجل هدفين وصنع مثلهما.

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