تراند الفن: قد يكون دليلا على الإصابة بمرض خطير.. الكشف عن طرق لعلاج الصداع بدون أدوية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد-وكالات: كشف ميخائيل كوغتيف، الطببيب المعالج الروسي وكالة “سبوتنيك” متى يمكن التخلص من الصداع بدون دواء، وفي أي حالات يجب استشارة الطبيب.

أنواع الصداع

يقول ميخائيل كوغتيف: “يمكن تقسيم جميع أنواع الصداع إلى نوعين: أولي – النوع الذي يظهر من تلقاء نفسه، والثاني، عندما يكون الصداع نتيجة للمرض. يمكنك فقط التخلص من الصداع الأساسي فقط، بدون الأدوية”.

وفقا للمعالج، “صداع التوتر” هو الأكثر شيوعا. في معظم الحالات، أسبابه هي التوتر والقلق والاكتئاب والاضطراب. تعمل القشرة الدماغية بجهد كبير، لذلك ينشأ توتر عضلي. يمكن التخلص من هذا الألم بدون دواء بمساعدة الاسترخاء”.

التأمل واليوغا

وقال: “التأمل واليوغا وممارسات التنفس المختلفة ستكون مفيدة – كل ما يصرف انتباه الشخص عن مشاكله وصراعاته الداخلية”. لا يمكن التعامل مع الصداع النصفي دون مساعدة الطبيب والعلاج المحدد. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تتذكر أن الصداع يمكن أن يحدث بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية. إذا كان الصداع مصحوبًا بالغثيان، فعليك مراجعة الطبيب فورًا.

وأضاف: “من المهم أن يتمكن الشخص من تقييم شدة الصداع. يمكن القيام بذلك بدون معرفة خاصة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام مقياس من صفر إلى 10، حيث يمثل الصفر نقصًا في التواصل، و10 يمثل صداعًا لا يطاق . يمكنك التعامل مع ألم بحد أقصى 5 نقاط بمفردك. وفي حالات أخرى، هناك حاجة إلى مساعدة الطبيب”.