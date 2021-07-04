تراند الفن: برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إهمال وسوء إدارة منطقة الحرفيين ببلطيم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:09 صباحاً - تقدم النائب يونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب، عن دائرة البرلس والحامول وبيلا، بمحافظة كفر الشيخ، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود الشعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن منطقة الحرفيين ببلطيم.

وأضاف البرلماني، في طلب الإحاطة الذي حصل “القاهرة 24″، على صورة منه، أن منطقة الحرفيين ببلطيم تعاني من الإهمال الشديد وسوء إدارة واضح، حتى الآن لم يتم توصيل المرافق للمنطقة ولم يتم رصف الشوارع وهناك توزيع غير عادل للورش وهناك العشرات من أصحاب الحرف لم يحصلوا على ورش ويوجد تفاوت واضح في الأسعار.

وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة البرلس والحامول وبيلا، بمحاسبة المسئول عن هذا الإهمال ووضع رؤية واضحة وفورية لهذا الأمر؛ بالإضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية لتوصيل المرافق ورصف الشوارع ووضع سعر عادل للمتر للجميع؛ والقضاء على المخلفات الموجودة بالمنطقة في أسرع وقت والبدء في إنشاء ملحق آخر لمدينة الحرفيين ببلطيم.

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