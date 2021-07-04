تراند الفن: تنبيه من «الأرصاد»: أمطار رعدية على الباحة وجازان حتى الـ8 مساءً

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية . ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة ، ومحافظات , الحجرة , العقيق , المندق , بلجرشي , بني حسن, والأجزاء المجاورة لها.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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