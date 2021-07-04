تراند الفن: منع الحكام من إشارة الفار مرتين والاكتفاء بإشارة واحدة في المباريات (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:09 صباحاً - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اقتصار إشارة حكام المباريات بالفار، على مرة واحد فقط في اللعبة، وذلك بعد الرجوع لـ “الفار”.

وعلم “القاهرة 24″، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد قام ببعض التعديلات التي تم العمل بها من الأول من يوليو الحالي، ومن ضمنها منع الحكام من استخدام إشارة تقنية الفار مرتين في المباراة والاكتفاء فقط بإشارة واحدة بعد مراجعة الحالة في الشاشة، واتخاذ القرار، يقوم الحكم بإشارة للشاشة الخاصة بالتقنية.

وقامت لجنة الحكام باتحاد الكرة بتحذير الحكام من استخدام إشارة الفار، وهم ذاهبون إلى شاشة الفار خارج الملعب، وإبلاغ جميع الحكام بهذا التعديل الجديد.

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