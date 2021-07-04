شوف عروض هايبر بنده في الإمارات على جميع المنتجات Hyper Panda في مجله بنده وعروض بنده بصفحة واحدة

يعد هايبر بنده ماركت صرح كبير جدأ بدأ انشاؤه في المملكة العربية السعودية، وامتد ليغطي الآن العديد من الدول العربية، ومنها: المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وخارجها كمصر، ودول عربية كثيرة، وتقدم عروض بنده مميزة جداٌ على جميع منتجاته الغذائية المستخدمة بشكل يومي، كما يقدم العديد من العروض على الأجهزة الكهربائية، والتكييفات، وغيرها من المنتجات، وسوف نستعرض لكم بعضها لهذا الأسبوع.

عروض بنده بصفحة واحدة Panda

يقدم عايبر بنده العديد من الخصومات، والتنزيلات على معظم منتجاته هذا الأسبوع، ومن هذه التنزيلات: خصومات مميزة على الخضار المشكل من ماركة مونتانا Montana، كما يوجد خصم مميز منه على لب الجوافة من ماركة داري، ومن مونتانا، وأيضاً خصم مميز على نقانق الدجاج بالجبنة من ماركة مونتانا، وكذلك على روبيان الطهي من ماركة أسماك، وكذلك على البطاطس الكيرلي، والويدجز من ماركة داري.

خصومات بنده ماركت في الإمارات العربية

خصومات بنده الأسبوعية على العديد من المنتجات المذكورة في الصورة السابقة، ومن ضمنها: عروض على عبوات دجاج داري المميزة المذاق Dari، وكذلك خصم مميز من بنده على مفروم البقر، والغنم من ماركة السعودية، وكذلك خصم مميز على كوكتيل المأكولات البحرية من ماركة أسماك، وأيضاً على لب الأفوكادو من داري Dari، كما يتوفر سعر مميز على بطاطس القلي من تويستر الشهية في مذاقها.

خصومات وتنزيلات بنده خلال يوليو

يتميز هايبر بنده في الإمارات العربية المتحدة بتقديم أفضل العروض، والخصومات على جميع منتجاته بشكل دوري، وهذا يجعله مقصد للتسوق الأسبوعي، ومن ضمن هذه العروض: خصم مميز على كومفورت منعم الأقمشة المخفف بروائحه المنعشة Comfort، كما يوجد خصم مميز منه على جليد معطر جو متنوع Glade، وأيضاً تخفيض مميز على مسحوق الغسيل من أومو OMO، كما يوجد تنزيل مميز على منظف المراحيض من ماركة فلاش، وخصم آخر على فلاش جل المنظف المطهر متعدد الأغراض بحجم الـ 2 لتر، كما يوجد خصومات مميزة من بنده على الكلور المبيض من ماركة فلاش Flash.