تراند الفن: مصادرة تكاتك وتغريم مواطنين لمخالفة الإجراءات الوقائية بالشرقية (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 09:09 صباحاً - شن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، السبت، حملة موسعة لمراجعة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة عدد من التكاتك المخالفة؛ نظرًا لما تمثله من مشكلات مرورية وغيرها.

كما تم تغريم 8 مواطنين بالمواصلات العامة لعدم ارتداء الكمامة الواقية من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، فيما تم رفع 40 حالة إشغال متنوعة أمام المحال التجارية والطرق العامة، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي وقتٍ سابق، ناشد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، جموع المواطنين توخي الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع من تداعيات فيروس كورونا المُستجد.

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