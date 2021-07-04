تراند الفن: بالصور.. تحطم طائرة عسكرية تقل 85 شخصا في الفلبين

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏54 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد – وكالات : أفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن قائد القوات المسلحة الفلبينية بتحطم طائرة عسكرية تقل 85 شخصا اليوم الأحد. وأكد قائد القوات المسلحة الفلبينية سيريليتو سوبيخانا أن طائرة من طراز C130 تابعة لسلاح الجو تحطمت الساعة 11:30 صباح اليوم في مقاطعة سولو جنوبي البلاد. وأوضح سوبيخانا أن الحادث وقع عندما حاولت الطائرة الهبوط في مدرج مطار جزيرة جولو في المقاطعة. وأضاف أن عمليات الإنقاذ للركاب وأفراد الطاقم مستمرة، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ 40 شخصا على الأقل.

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