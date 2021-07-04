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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 17 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد: كشف خبراء بريطانيون عن ثلاثة أعراض قد تكون مؤشرا على الإصابة بسرطان الفم.
وذكر الخبراء في منظمة Cancer Research UK أن أحد هذه الأعراض يكمن في ظهور التهاب بشكل نقطة بيضاء أو حمراء يستمر على مدى وقت طويل على لسان الشخص أو تحته، داعين من يعانون ذلك إلى استشارة الطبيب.
وأشار الخبراء إلى أن مؤشرا محتملا آخر على المرض الخطير يكمن في ظهور قرحة أو ندوب لا تختفي تلقائيا.
كما يتمثل العرض الثالث في حدوث نزيف باللسان، إذا عضه صاحبه صدفة خلال المضغ.
وحذر الأطباء من زيادة خطر الإصابة بسرطان الدم لدى المدمنين على الكحول والمدخنين ومرضى فيروس الورم الحليمي البشري.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: 3 أعراض على اللسان قد تكون مؤشرًا على الإصابة بمرض خطير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.