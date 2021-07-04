تراند الفن: حيلة شيطانية للحصول على فحص كورونا “إيجابي” من أجل الإجازة!

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏54 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد: لجأ طلاب في إنجلترا إلى حيلة شيطانية للحصول على أجازة من الدراسة لمدة أسبوعين، وذلك من خلال تزييف نتيجة فحص كورونا الذي يخضعون له بشكل دوري.

وبحسب ما نقلته صحيفة “غارديان” البريطانية، تمكن بعض طلاب المدارس من الحصول على نتيجة إيجابية مزيفة لفحص كورونا المطلوب منهم، وذلك باستخدام عصير البرتقال.

وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة الحموضة الموجودة في البرتقال تعمل على تغيير نتيجة فحص كورونا، وإظهار نتيجته إيجابية.

كذلك تم رصد عدد من الأطعمة والمشروبات التي لها تأثير على نتيجة فحص كورونا، ومنها مشروب الكوكاولا والكاتشب.

وساعد الطلاب على تزوير نتيجة فحوص كورونا، منحهم الأدوات اللازمة للفحص لاستخدامها في منازلهم، وهو ما أتاح بهم إمكانية تزوير نتيجة الفحص، لعدم وجود رقابة على أخذ العينات التي يتم تحليلها، وهو ما مكن بعضهم من عدم استخدام أدوات الفحص في الأنف كما هو معتاد، وبدلا من ذلك استخدموا البرتقال وغيره من الأطعمة للحصول على نتيجة إيجابية مزيفة، تضمن لكل منهم الحصول على أجازة لمدة أسبوعين.

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