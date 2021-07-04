تراند الفن: شوقي غريب يوافق على خوض مباراة إسبانيا دون لاعبي الأهلي في حالة واحدة (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 03:09 صباحاً - يستعد المنتخب الوطني الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني لخوض دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر الجاري وسيبدأ الاستعداد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلم “القاهرة 24” أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي وافق على خوض مباراة إسبانيا في افتتاح مباريات الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر الجاري دون لاعبي الأهلي في حالة واحدة وهى السفر متأخرًا وعدم الجاهزية البدنية حتي يحافظ عليهم لمواجهة الأرجنتين وأستراليا.

وحدد غريب يوم 8 يوليو المقبل موعد لبداية معسكر المنتخب الأولمبي، على أن يتجمع اللاعبين ولكن لم يتم تحديد حتي الآن موعد سفر البعثة، ولكن الأقرب هو يوم 17 يوليو.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الإسباني يوم 22 يوليو المقبل ثم مواجهة الأرجنتين يوم 25 ثم مواجهة أستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

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