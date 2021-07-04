تراند الفن: يخفف آلام الدورة الشهرية ويحارب التجاعيد.. فوائد عديدة لورق الغار

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏17 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة

يعد ورق الغار من النباتات المفيدة لمرضى السكري، نظرا لأنه ينظم الأنسولين، بالإضافة إلى عدة فوائد أخرى لهذا النبات، فهو علاج فعال لاضطرابات الجهاز الهضمي ومرضى القلب والسكري، كما ينصح به للنساء خلال فترة الحمل أو الدورة الشهرية، وفيما يلي فوائد ورق الغار بالتفصيل.

– يساعد ورق الغار على النوم الجيد والقضاء على الأرق خلال الليل.

– يساهم في تبييض الأسنان وجعلها ناصعة وزاهية.

– يقوي الشعر وينعمه ويعطيه صحة ولمعان.

– يعمل على تنظيم الدورة الشهرية وتخفيف آلامها.

– يخفف من آلام القولون.

يعمل ورق الغار على تنحيف الجسم وفقدان الوزن.

– هو علاج فعال يعمل على التئام الجروح وتخغيف الكدمات.

– يمنع التجاعيد ويقضي عليها ويشد البشرة.

– مفيد للمرأة الحامل، حيث يمدها بحمض الفوليك.

– يخفف آلام الصداع وخاصة النصفي.

– يعالج التهاب المفاصل والروماتيزم.

– يقضي على أعراض الأنفلونزا والبرد.

– يزيد من صحة القلب والأوعية الدموية.

– تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإمساك أو الحموضة.

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