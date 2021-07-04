تراند الفن: أفضل وضعيات يوجا أساناس للتخلص من الحموضة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 03:09 صباحاً - تعتبر الحموضة مشكلة شائعة تواجه معظم الناس من وقت لآخر، ويحدث هذا في الغالب بعد تناول وجبة دسمة وحارة أو الإفراط في تناول القهوة، كما أن المشكلة أكثر انتشارًا بين أولئك الذين تفرز معدتهم الكثير من الأحماض، وقد تشمل أعراضه الانتفاخ أو التجشؤ أو الغثيان.

تعد اليوجا من أسهل الطرق للتخلص من مشكلة ارتجاع المريء، حيث تساعد ممارسة اليوجا على وضع أساناز في تهدئة معدتك وتقليل الانتفاخ، وإليك أفضل الوضعيات التي يفضل تجربتها.

وضعية الجمل

– اركع على الأرض مع فرد رجليك للخلف والنعل مواجهًا للسقف.

-ضع كلتا يديك على وركيك، واستنشق.

-ثني ظهرك لتشكيل قوس ووضع راحتي يديك على قدميك للحصول على الدعم.

– حافظ على يديك مستقيمة واسترخي رقبتك. -قم بالشهيق والزفير مع الاستمرار في هذا الوضع لمدة 5-10 ثوان.

وضعية الجالس إلى الأمام

– اجلس على السجادة مع فرد رجليك أمامك واستراحة يديك بجانبك.

– مد يدك فوق رأسك بحيث تشير الأصابع إلى السقف.

– استنشق وارسم عمودك الفقري طويلًا.

– الزفير، والانحناء للأمام للمس أصابع قدميك بيديك.

-ضع بطنك على فخذيك والمس ركبتيك بأنفك.

وضعية التنفس

-اجلس بشكل مريح في وضع اللوتس – الركبتان مطويتان فوق الأخرى – واليدين على الركبتين.

– يجب أن تكون راحة يدك متجهة للأعلى والعمود الفقري منتصبًا.

-استنشق من خلال أنفك وأثناء الزفير اسحب السرة والمعدة إلى العمود الفقري.

– قم بالزفير بسرعة من خلال أنفك مما يريح السرة والبطن.

– كرر هذه العملية 10 مرات ثم استرخ.

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