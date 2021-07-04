تراند الفن: المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط يعرض “كنز دوش” الأثري

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 03:09 صباحاً - يعرض المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مجموعة كبيرة من القطع المختلفة بجميع العصور “الإسلامي والقبطي والفرعوني واليوناني وعصر ما قبل التاريخ” وغيرها من القطع الفريدة من النسيج بجانب قاعة المومياوات الملكية وأيضا ضمن المقتنيات “كنز دوش” الأثري.

ونشر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط صورة لكنز دوش الأثري داخل قاعات المتحف المختلفة يرجع هذا الكنز إلى العصر الروماني وقد عثر عليه داخل حائط بقلعة رومانية في قرية دوش بواحة الخارجة التي كان بها معبد للآلهة سيرابيس وإيزيس وحربوقراط.

وقد وقد وجد داخل اناء من الفخار وهو يتكون من إكليل مصنوع من رقائق ذهبية تأخذ شكل أوراق العنب وأغصان تنتهى بزهرة الخشخاش رمز الخصوبة ويتضمن تمثال لسيرابيس داخل واجهة معبد واضعا يده على رأس الإله حربوقراط وفوق الأعمدة يوجد تمثيل لإيزيس كما يتضمن الكنز اسورتان وقلادتان من الرقائق الذهبية بالإضافة إلى قطعتي عملة ذهبيتان.

حيث أن اسم “دوش” جاء من اسم القرية الموجود بها، وهو في الأصل معبد يسمى بمعبد دوش ويقع على بعد نحو 125 كيلو مترًا من مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وهو يتبع قرية دوش بالمركز، ويعود إلى العصر الروماني، وتم بناؤه في عهد الأباطرة الرومان بداية من الإمبراطور دومتيان وهادريان وتراجان.

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