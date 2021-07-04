موعد عيد الأضحى المبارك 2021 واجمل التبريكات لعام ٢٠٢١

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عمر شويل - جدة عيد الأضحى المبارك 2021 واجمل التبريكات لعام ٢٠٢١من المعروف ان عيد الأضحى هو العيد الكبير الذي يأتي بعد العيد الصغير كما أنه يوافق يوم 10 ذو الحجة ويوم وقفه عرفة هو اليوم الذي يقوم فيه الحجاج بالوقوف حتى يقومون بتأدية مناسك الحج ويتم الانتهاء في يوم 13 ذو الحجة.

عيد الأضحى المبارك 2021

يوافق فلكيا موعد عيد الأضحى هذا العام يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو2021. حيث من من المعروف أن هذا اليوم بمثابه ذكرى لقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. وتتمثل القصه عنا رأى ابراهيم عليه السلام رؤيا قام الله تعالى بأمره فيه الرؤيا بأن يقوم بذبح ابنه إسماعيل. وقام ابنه وسيدنا إبراهيم بالتصديق على هذه الرؤية، بعدئذ امره الله تعالى بأن يقوم بذبح أضحية بدلا عن أبنه.

ويقوم جميع المسلمين والمسلمات في هذا اليوم بالتقرب إلى الله تعالي ويذبحون أضحية سواء اكانت بقره أو خروف أو جملا أو نعاما ومن ثم. يقومون بالتوزيع على الفقراء والمساكين وكل شخص محتاج وأيضا يتم التوزيع على الأهالي فينتشر الخير على الجميع .

اجمل التبريكات لعام ٢٠٢١

كل عام ونحن من الله أقرب، كما أسال الله أن يجعلنا من عتقائه من النار وأن يعيد علينا أعوام عديدة ونحن بصحة وسلام.

أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات، وأن يمن على أمتنا بالأمن والازدهار.

أهنئ وأبارك لجميع الأهل والأصدقاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك وينعاد علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والعافية والبركات والأمن والاستقرار وكل عام وأنتم بألف صحة وعافية.

لكل أخواتي وأحبتي وأصحابي وجميع المسلمين في كل مكان كل عام وأنتم في سعادة ودوام على الطاعة وأدعو الله لي ولكم أن نكون من أهل عرفات وأن يمتعنا الله بزيارة خير الأنام عليه الصلاة والسلام.

ويظل العيد لمده أربع أيام باختلاف عيد الفطر المعروف بأنه يكون يوما واحدا فقط وسيكون العيد يوم عشرين في الشهر.

فقد روى أبو داود والترمذي في سننه أن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَدِمَ المدينةَ ولَهُمْ يومَانِ يلعبُونَ فيهِمَا «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” قدْ أبدلَكم اللهُ تعالَى بِهِمَا خيرًا مِنْهُمَا يومَ الفطرِ ويومَ الأَضْحَى”» وروى الترمذي في سننه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “يومُ عرفةَ ويومُ النحرِ وأيامُ التشريقِ عيدنا أهلَ الإسلامِ، وهيّ أيامُ أكلٍ وشربٍ”»

وهذا يدل على أن العيد يكون يومان للعيد الصغير والعيد الكبير اما بالنسبه للعيد الكبير فيكون اربع ايام بخلاف العيد الصغير .

اسماء عيد الأضحى ٢٠٢٠

اختلفت الاسماء التي يقومون الناس بإطلاقها على هذا العيد فبعض الناس يقولون بأنه يوم النحر وبعض الآخر بالعيد الكبير، والبعض الآخر يطبق عليه بعيد الحجاج، وتتميز ايام العيد بأنه يتم فيها توحيد الله والتقرب منه بالدعوات والصلاه وأيضا العطاء والتوزيع على الفقراء والمساكين ما تقدر عليه كما يعرف عيد الاضحي بأنه العيد الكبير في كل من :

فلسطين.

والأردن.

ولبنان.

ومصر.

والمغرب.

وتونس.

والعراق.

وليبيا.

والجزائر.

والسودان.

وسوريا.

ويطلق عليه عيد الحجاج :

البحرين.

ويطلق عليه عيد القربان: