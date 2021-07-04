تراند الفن: قصة دور لعبه 4 فنانات.. ليلى طاهر أول من جسدت “عفت عبد الكريم” في “مدرسة المشاغبين”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 02:10 صباحاً - شغلت الفنانة ليلى طاهر حديث مواقع التواصل الاجتماعي أمس، بعد تداول خبر إصابتها بفيروس كورونا الذي أعلنه الإعلامي محمد سعد، ليلى طاهر لها تاريخ فني طويل لا ينساه أحد من جمهورها فطالما شاركت في أدوار سينمائية ودرامية ومسرحية مختلفة.

وكانت ليلى طاهر أول من لعب دور “عفت عبد الكريم” المعلمة بمسرحية “مدرسة المشاغبين”، ولعبه بعدها ثلاثة فنانات أخريات، وهن الفنانة سهير البابلي التي تم تصوير المسرحية تلفزيونيًا بوجودها.

وتعرضت سهير البابلي في فترة من فترات عرض المسرحية لوعكة صحية، ولتحل الفنانة ميمي جمال محلها، وبعد تعافي الفنانة سهير البابلي عادت من جديد للعب الدور، وفي العروض الأخيرة من المسرحية لعبت الفنانة نيللي الدور ذاته، حتى يصبح دور “عفت عبد الكريم” لعبه أربعة فنانات أولهن ليلى طاهر.

وكشفت ليلى طاهر في تصريحاتها لـ “القاهرة 24” عن تفاصيل تعافيها من فيروس كورونا، حيث قالت إنها أُصيبت بالفيروس منذ شهرين ولكنها تعافت وأصبحت في أفضل حال، وتمارس حياتها بشكل طبيعي، قائلةً: “حدوتي مع كورونا خلصت”.

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