تراند الفن: خلافات بين المتهم وشريكه السابق قادت إلى اكتشاف واقعة التحرش بطفلة أوسيم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 02:10 صباحاً - تحرش أحد الأشخاص يعمل بإحدى شركات تجارة الهواتف المحمولة، بطفلة داخل مكتبة بأوسيم، بعدما استغل ترددها على شركته، لعمل والدتها طرف المتهم.

ورصدت كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة، واقعة التحرش، وتمكن أحد شركاء المتهم الذي كان يعمل طرفه من الحصول على مقطع فيديو للواقعة، واحتفظ به لاستعماله ضد المتهم.

وبعد فض شراكتهما، لم يتردد الشريك السابق من نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مما اثار غضب رواد ومستخدمو هذه المواقع.

الأجهزة الأمنية عكفت على التوصل لهوية المتهم، حيث نجحت في ذلك وألقت القبض عليه، والذي اعترف بارتكابه الواقعة، وتوصلت إلى الطفلة التي أقرت بتحرش المتهم بها وهتك عرضها، مستغلا ترددها على محل عمله برفقة والدتها، التي غفلت عنها لحظة التحرش، كما توصلت الأجهزة إلى ناشر مقطع الفيديو الذي أقر بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

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