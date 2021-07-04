تراند الفن: مقتل فتاة على يد شقيقها بالمنيا في ظروف غامضة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 02:10 صباحاً - لقيت فتاة مصرعها على يد شقيقها في ظروف غامضة، بقرية قلوصنا بمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى اليوم الواحد بسمالوط.

تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية “العزبة البيضاء” التابعة لقرية “دفش” بمجلس قروي قلوصنا بمركز سمالوط، يفيد بمقتل فتاة في العقد الثاني من عمرها، على يد شقيقها في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى اليوم الواحد بسمالوط، تحت تصرفات النيابة العامة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء خالد عبد السلام رئيس مباحث المديرية والعقيد حسن عبد الغفار مفتش مباحث المديرية والرائد محمد عليوة رئيس مباحث سمالوط شرق، للوقوف على أسباب الواقعة، وإنهاء إجراءات التحريات الأولية.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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