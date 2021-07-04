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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 02:10 صباحاً - أدمن 38 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة
صحيفة المرصد : أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بمدينة جدة، قرارا بفسخ نكاح زوجة تخطت عامها الثاني والسبعين، وذلك بناء على دعوى تقدمت بها الزوجة للمحكمة.
وبحسب ما نقلته صحيفة “عكاظ” أرجعت الزوجه طلبها بخلع زوجها إلى إهماله وهجرها في فراش الزوجية لمدة 15 سنة، ما ألحق بها أضرار نفسية وجسدية واجتماعية.
وأكدت المدعية أمام المحكمة وقوع الشقاق والنفاق والكره لزوجها الذي أنجبت منه سبعة أبناء، وفي المقابل رد الزوج على الدعوى بتأكيد أنه سعيد مع زوجته ولا يرغب في طلاقها، وبرر زواجه عليها قبل 9 سنوات بظروف تدهور صحتها، وطالب المحكمة برد دعوى الخلع.
ورغم إحالة المحكمة الزوجين إلى لجنة الصلح لمحاولة إصلاح التوفيق بينهما، إلا أن الزوجة أصرت على الطلاق، لتقرر المحكمة إنهاء زواجهما الذي استمر لنحو 45 عاماً.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: زوجة سبعينية تخلع زوجها بجدة بسبب هجرها في فراش الزوجية! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.