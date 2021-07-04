شوف أجدد عروض هايبر بنده على السلع التموينية والبقالة بخصومات حتى 50%

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تقدم مجموعة بنده وهايبر بنده أقوى العروض هذا الأسبوع على المقاضي الشهرية. وتتضمن هذه العروض خصومات وتخفيضات هائلة على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات الغذائية تصل إلى نصف السعر. وبصفة خاصة السلع التموينية الأساسية التي يحتاج إليها كل منزل. كما تتضمن العروض تخفيضات على منتجات الأطفال والمخبوزات والأغذية المعلبة. بالإضافة إلى عروض بنده المتميزة على الأجهزة المنزلية والإلكترونية المختلفة. وفي السطور التالية سوف نستعرض معاً مجموعة من العروض المتوفرة في فروع بنده هذا الأسبوع على المنتجات الغذائية المختلفة. عروض هايبر بنده الأسبوعية hyper panda offers الآن يمكنك شراء منتجات متنوعة من الأغذية من مصانع بنده والتي تتميز بالجودة وانخفاض السعر. احصل على لبنة بنده وزن 700 جرام بسعر 12.95 ريال للحبة الواحدة بدلاً من 16.25 ريال.

اشتري جبنة مطبوخة قالب بنده وزن الحبة 500 جرام بسعر 12.95 ريال بدلاً من 16.5 ريال. ووفر 3.55 ريال سعودي.

متوفر صدور دجاج طرية بنده وزن الكيس 2 كيلو. سعر الحبة 41.95 ريال بدلاً من 52.95 ريال بتوفير 11 ريال.

يمكنك إعداد الكنافة بالقشطة باستخدام قشطة بنده اللذيذة وزن الحبة 170 جرام. سعر الثلاث حبات 8.95 ريال بدلاً من 11.85 ريال.

استمتع بالطعم الرائع للعسل الطبيعي من بنده بسعر 16.95 ريال للحبة بدلاً من 32.95 ريال. وزن الحبة 475 ريال. ومن المعروف مدى أهمية تناول عسل النحل للجسم والتي تحدثنا عنها في مقال فوائد عسل النحل. كما انه يدخل في الكثير من خلطات العناية بالشعر والبشرة. ذرة حلوة ذهبية كاملة الحبة إنتاج مصانع بنده وزن الحبة 340 جرام. احصل على ثلاث حبات بسعر 9.95 ريال بدلاً من 13.50 ريال.

اشتري ثلاث حبات من خل قصب السكر الطبيعي بنده وزن الحبة 473 جرام بسعر 5.50 ريال فقط بدلاً من 7.50 ريال ووفر ريالين. عروض بنده الأسبوعية توجد عديد من الفوائد في زيت الزيتون البكر. وتوفر لكي بنده عرض مميز على زيت زيتون بكر عافية سعة الزجاجة 1 لتر بسعر 24.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال. بفارق 10 ريالات خصم على كل حبة.

زيت ذرة صافي بخاخ عافية سعة 200 مل سعر الحبة 17.95 ريال بدلاً من 19.75 ريال.

أرز بسمتي أبيض بنجابي الطائي الكيس وزن 5 كيلو جرام بسعر 29.95 ريال بدلاً من 42.95 ريال.

اشتري كيس من الأرز الأمريكي أبو بنتين وزن 10 كيلو جرام مقابل 42.95 ريال بدلاً من 61.50 ريال. واحصل على خصم بقيمة 18.55 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أجدد عروض هايبر بنده على السلع التموينية والبقالة بخصومات حتى 50% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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