تراند الفن: هاري كين يعلق على تأهل إنجلترا الي نصف نهائي يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 01:10 صباحاً - علق هاري كين ،نجم المنتخب الإنجليزي، عن تأهل منتخب إنجلترا إلي دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد الفوز على نظيره الأوكراني، وقال في تصريحالت صحفية:” إنها ليلة رائعة، نطمح أن نواصل العمل مباراة تلو الأخرى، ‏كنا المرشحون للفوز في هذه المباراة قبل بدايتها، وكان الكثير من الضغط علينا، شباك نظيفة أخرى وأربعة أهداف، كانت ليلة مثالية”.

وأضاف:”عدد قليل منا في هذا الفريق لعب في نصف نهائي كأس العالم ضد كرواتيا، ونعلم مدى الضرر الذي لحق بنا بعدم الوصول إلى النهائي والمضي قدمًا آنذاك”.

واختتم كين:”بطولة يورو 2020 رائعة حتى الآن، لقد قمنا بإقصاء المنافسين مع كل خطوة نتقدم بها للأمام، ولدينا رؤية جيدة، هي أننا نريد أن نفوز بالبطولات الكبرى، بحضور 60 ألف مشجع سيكون الأمر رائعًا، يا لها من لحظة بالنسبة لنا كفريق وكأمة الكثير منا يلعب الآن، ولن يحظى مرة أخرى بفرصة الحصول على مباراة كبيرة، وفي بطولة كبرى مرة أخرى. إنها متاحة لنا، إنها فرصة لنا وعلينا الاستيلاء عليها بكلتا يدينا”.

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