تراند الفن: مصطفى شوبير يدعم أحمد نادر السيد بعد خطأه بنصف نهائي كأس العرب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 01:10 صباحاً - دعم مصطفى شوبير، حارس النادي الأهلي، أحمد نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر للشباب، بعد خطأه في مباراة مصر والسعودية، التي جمعت الفريقين أمس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العرب، والتي انتهت بخسارة الفراعنة بثلاثية مقابل هدفين.

وكتب نجل شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” :”وكأن فيه قانون خفي ينص على أن ابن أي لاعب سابق ممنوع يغلط أو ممنوع ياخد خبرات، أعتقد أنا أكتر واحد ممكن يكون حاسس باللي بيحصل دلوقتي فيه”.

تابع: “أحمد نادر السيد جول كبير ومن الطبيعي أن الناس بتتعلم من غلطاتها لغاية ما تموت، مش عايزين واحد عمره 17 أو 18 سنة يغلط يبقي المشكلة عندك أنت مش عند اللي غلط، دي فطرة البشر وطبيعة الناس من أول ما ربنا خلقنا”.

أكمل:”أعتقد الناس بتتفرج علي اليورو وشافت قد إيه في أخطاء من حراس وبردو فيه تألق طبعًا، بس الخطأ وارد حتي في واحدة من أكبر البطولات اللي بتتلعب في العالم وشايفين حد زي كييزا وكاسبر شمايكل أبناء لأساطير وبيلعبوا مع منتخباتهم، بالتوفيق يا أخويا في الجاي إن شاء الله ربنا يكرمك”.

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