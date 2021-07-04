فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 01:10 صباحاً - دعم مصطفى شوبير، حارس النادي الأهلي، أحمد نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر للشباب، بعد خطأه في مباراة مصر والسعودية، التي جمعت الفريقين أمس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العرب، والتي انتهت بخسارة الفراعنة بثلاثية مقابل هدفين.
وكتب نجل شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” :”وكأن فيه قانون خفي ينص على أن ابن أي لاعب سابق ممنوع يغلط أو ممنوع ياخد خبرات، أعتقد أنا أكتر واحد ممكن يكون حاسس باللي بيحصل دلوقتي فيه”.
تابع: “أحمد نادر السيد جول كبير ومن الطبيعي أن الناس بتتعلم من غلطاتها لغاية ما تموت، مش عايزين واحد عمره 17 أو 18 سنة يغلط يبقي المشكلة عندك أنت مش عند اللي غلط، دي فطرة البشر وطبيعة الناس من أول ما ربنا خلقنا”.
أكمل:”أعتقد الناس بتتفرج علي اليورو وشافت قد إيه في أخطاء من حراس وبردو فيه تألق طبعًا، بس الخطأ وارد حتي في واحدة من أكبر البطولات اللي بتتلعب في العالم وشايفين حد زي كييزا وكاسبر شمايكل أبناء لأساطير وبيلعبوا مع منتخباتهم، بالتوفيق يا أخويا في الجاي إن شاء الله ربنا يكرمك”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصطفى شوبير يدعم أحمد نادر السيد بعد خطأه بنصف نهائي كأس العرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.