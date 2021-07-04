تراند الفن: «أمانة الشرقية» تكشف حقيقة إصدار مخالفات لمواقف الدمام بقيمة 230 ريال

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 01:10 صباحاً - نفت أمانة المنطقة الشرقية، مساء أمس السبت، ما تم تداوله بشأن بدء إصدار مخالفات للمواقف بالدمام بقيمة ٢٣٠ ريال.

وأوضحت الأمانة، في بيان لها، أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن الرسوم المالية لقيمة المخالفات قد تم إدراجها كما نصت عليه اللوائح والأنظمة بالعقد.

وتابعت أنه يجب التأكيد على أن الشركة ملتزمة بالأنظمة وقد تم تمديد فترة التوعوية للعملاء، والانتهاء من تفعيل الدفع الإلكتروني لبوابات الساحات،ولم يتم حتى الآن مخالفة أي مركبة بالدمام.

وأهابت أمانة المنطقة الشرقية بالمواطنين أهمية تحرى الدقة واستقصاء المعلومة من مصادرها الرسمية.

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